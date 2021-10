Nelle scorse ore sono arrivati alcuni segnali di distensione tra Ben Simmons e i Philadelphia 76ers. Il giocatore e il suo entourage, capitanato da Rich Paul, avrebbero infatti discusso del ritorno di Simmons a Philly questa settimana, in vista dell’inizio della stagione regolare.

Secondo il The Philadelphia Inquirer, però, Simmons non intenderebbe scendere in campo con i Sixers in ogni caso. Il giocatore, che ora si trova a Los Angeles, tornerebbe quindi in città ma senza la volontà di giocare la stagione con i 76ers. A testimoniare il fatto che l’australiano non intenda comunque trattenersi troppo a Philadelphia c’è anche la decisione di mettere in vendita anche la sua seconda casa in città, dopo aver fatto lo stesso con la prima nelle scorse settimane.

As expected, Ben Simmons just put his Moorestown house on the market, according to sources. — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) October 11, 2021