Ben Simmons sta per saltare anche la seconda partita di stagione regolare. Anche se manca ancora la conferma, l’australiano non dovrebbe scendere in campo nella gara di venerdì tra Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. I report sono stati diversi e a volte contrastanti tra loro, ma secondo Adrian Wojnarowski nelle prossime ore Simmons si recherà in palestra prima dell’allenamento per discutere con la dirigenza dei Sixers il suo status. Nell’incontro si deciderà probabilmente come procedere, se reintegrare il giocatore oppure escluderlo definitivamente dalle attività in attesa di una trade.

All-Star guard Ben Simmons is expected to come early to the 76ers shootaround on Friday morning to discuss his playing status with organizational leadership, sources tell ESPN. Sixers play the Nets on ESPN and team is still hopeful that Simmons will participate in shootaround. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 21, 2021

All’ultimo allenamento, dopo la sospensione di lunedì, Simmons si è presentato lamentando un mal di schiena. Lo staff medico si è occupato del problema e successivamente ha dato l’ok al giocatore per allenarsi, ma quest’ultimo ha lasciato la palestra ed è tornato a casa.

The Sixers’ medical staff cleared Simmons to participate in the workout after the back treatment, sources tell ESPN. The Sixers had hoped to see Simmons in the workout today and have him go through shoot-around on Friday morning prior to game vs. Nets. https://t.co/WygyAnShmz — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 21, 2021