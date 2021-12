Potrebbe essere finalmente vicina la cessione di Ben Simmons da parte dei Philadelphia 76ers, dopo quasi 6 mesi di polemiche, frizioni e multe. Secondo Adrian Wojnarowski, negli ultimi giorni qualcosa si starebbe muovendo, con diverse franchigie interessate all’australiano. I Sixers starebbero discutendo trade a due o a tre squadre, con l’obiettivo di ottenere in cambio uno dei migliori 25 giocatori NBA.

Un ulteriore sprint si avrà probabilmente mercoledì, giorno dal quale si potranno cedere i giocatori che hanno firmato nuovi contratti la scorsa estate. In questo modo, il numero di giocatori NBA cedibili salirà da 65% a 84%.

Much of the renewed impetus surrounds Wednesday, when 84 percent of the league’s 446 players become eligible to be traded. Right now, 65 percent are eligible to be moved. https://t.co/f2nYMp353z — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 10, 2021

Simmons finora non è mai sceso in campo in questa stagione, partecipando solo a qualche allenamento ormai quasi un paio di mesi fa. Da allora, il giocatore è out perché “non si sente mentalmente pronto” e sarebbe in terapia per risolvere questi problemi. Secondo Woj, Portland avrebbe comunque chiarito che Damian Lillard non è sul mercato, dopo i rumors dei giorni scorsi che ipotizzavano uno scambio con Simmons. Un’altra squadra accostata a quest’ultimo, in questi giorni, sono stati i San Antonio Spurs. Ben Simmons infatti gradirebbe molto essere allenato da Gregg Popovich.

The Portland Trail Blazers have made clear to the 76ers that All-NBA guard Damian Lillard is not available to be discussed in trade talks and franchise has no interest in moving him, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 10, 2021