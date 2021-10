Oggi, per la prima volta da mesi, Ben Simmons si è allenato con i Philadelphia 76ers. In settimana il giocatore australiano, che finora si era rifiutato di presentarsi al training camp perdendo già un milione di dollari in multe, era tornato a Philadelphia e aveva fatto il tampone. Nelle scorse ore si è riunito ai compagni, che comunque di recente non hanno nascosto la propria frustrazione per la situazione.

Doc Rivers says that he’s not sure whether Ben Simmons will be available for the regular season opener. Simmons participated in practice today. — Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) October 17, 2021

In conferenza stampa, Doc Rivers ha parlato dello status di Simmons in vista dell’inizio della stagione regolare. L’allenatore dei Sixers un paio di settimane fa aveva ribadito che vorrebbe che alla fine l’australiano rimanesse a sua disposizione e che proverà a convincerlo. Ad oggi però Rivers non sa quando Simmons potrà essere a disposizione per una partita ufficiale: “Quando sarà pronto, giocherà”. I Sixers apriranno la stagione giovedì contro New Orleans.

Rivers said he’s not sure about when Simmons will return but that his overall conditioning level is good. “When he’s ready, he’ll play.” — Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) October 17, 2021

