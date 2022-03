I Brooklyn Nets si sono rimessi in carreggiata dopo un mese molto deludente. Merito di Kevin Durant e Kyrie Irving, rispettivamente 53 e 60 punti nelle ultime due partite, entrambe vinte. All’appello manca però quello che è diventato il terzo dei Big Three: Ben Simmons. Arrivato da Philadelphia, l’australiano ha accusato dolori alla schiena, causati da un’infiammazione di una vertebra. Inizialmente si parlava di un rientro per inizio-metà marzo, ora i tempi di recupero si sono ulteriormente allungati.

Secondo Adrian Wojnarowski, i Nets sperano di riavere Simmons per un paio di partite alla fine della stagione regolare. Se questo dovesse essere il caso, inserire un giocatore che non scende in campo da quasi un anno proprio a ridosso dei Playoff non sembra proprio l’ideale.

ESPN reporting with @RamonaShelburne: Brooklyn Nets All-Star Ben Simmons has remained sidelined with an irritation of the L-4 disc of the lower spine and hope remains he can return for a “couple” of regular-season games prior to the Eastern Conference playoffs. Story soon.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 16, 2022