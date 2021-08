I Brooklyn Nets hanno sconvolto il mercato dei buyout la scorsa stagione quando hanno deciso di prendere Blake Griffin dopo che era stato fatto fuori dai Detroit Pistons.

Dopo aver riacceso la sua carriera NBA, Blake Griffin ha scelto di rimanere per almeno un altro anno ai Brooklyn Nets, in modo tale da riprovare a vincere l’anello insieme a Kevin Durant e compagnia cantante, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Six-time All-Star F Blake Griffin has agreed on a one-year deal to stay with the Brooklyn Nets, his agent Sam Goldfeder of @excelbasketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Il sei volte All-Star ha tenuto una media di 11 punti, 4,9 rimbalzi e 3 assist a partita la scorsa stagione. Ha giocato un ruolo chiave per i Nets quando è diventato il loro ragazzo da mettere nel pitturato. Blake Griffin ha anche registrato un molto più che rispettabile 38% da dietro l’arco, che è un numero abbastanza buono per un grande uomo che milita in NBA.

Anche il direttore generale NBA dei Brooklyn Nets, Sean Marks, ha dichiarato di aver fortemente voluto confermare Blake Griffin, come riportato da Forbes.

“Penso che tutti abbiamo visto gli incredibili miglioramenti che Black Griffin ci ha portato l’anno scorso, alcuni in campo, altri dietro le quinte. E quello che ha fatto nello spogliatoio, la presenza da veterano che ha avuto, hanno fatto la differenza. Per noi è stato assolutamente fantastico, si è immediatamente inserito nel gruppo”.

Leggi anche: Miami va all-in: arrivano Lowry e Tucker, rinnovi per Robinson e Butler