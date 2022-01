In condizioni normali, l’infortunio di Bol Bol non sarebbe una notizia troppo importante: il lungo dei Denver Nuggets settimana scorsa era però stato ceduto ai Detroit Pistons, venendo però spedito indietro dopo aver fallito le visite mediche. La situazione aveva anche portato Donatas Motiejunas, che anni fa si era trovato in una situazione molto simile sempre dopo una cessione a Detroit, ad accusare i Pistons di nascondere qualcosa.

Evidentemente però i Pistons hanno davvero riscontrato qualche problema fisico: Bol si opererà al piede e starà fuori 8-12 settimane, quindi circa 3 mesi. Uno stop molto lungo che probabilmente non impatterà i Nuggets, visto che il lungo sudanese è ai margini delle rotazioni, ma che prova come Detroit almeno stavolta avesse ragione.

Denver Nuggets forward Bol Bol has decided to undergo surgery on his foot and will be sidelined for 8-to-12 weeks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Bol’s trade to Detroit was voided last week because of issue with physical exam.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 18, 2022