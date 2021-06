Chris Bosh e LeBron James hanno giocato e vinto diversi campionati insieme qualche anno fa a South Beach con i Miami Heat. Nonostante la loro amicizia, Chris Bosh ha comunque detto che Anthony Davis “è più cruciale” per i Los Angeles Lakers del quattro volte MVP NBA, LeBron James.

In una recente apparizione a Speak For Yourself, a Bosh è stato chiesto se è d’accordo con l’opinione del conduttore Marcellus Wiley secondo cui Anthony Davis è il giocatore più importante tra le due superstar, ovvero tra l’ex NOLA e LeBron:

“Sì, sono d’accordo. E credo che anche Bron sarebbe d’accordo con noi. Fanno di tutto per far avere la palla in mano ad AD quando sta bene. È molto coinvolto in attacco. Indipendentemente dal fatto che lui o LeBron prendano il maggior numero di tiri”.

Si può tranquillamente aprire un dibattito su chi sia più importante per i Lakers in NBA tra LeBron e Anthony Davis, come ha fatto anche Chris Bosh. C’è però da dire che i Lakers hanno appena perso malamente contro i Phoenix Suns senza Davis mentre con lui erano 2 a 2 nella serie, avendo rimontato anche la sconfitta di gara-1 in Arizona.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.