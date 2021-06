I Boston Celtics hanno concluso la propria ricerca del nuovo allenatore, che sostituirà Brad Stevens. Stevens, che è diventato presidente ed ha condotto i colloqui, ha alla fine scelto Ime Udoka, assistente di Nash a Brooklyn, come riportato da Adrian Wojnarowski. Udoka, 44 anni ad agosto, gode del favore dello spogliatoio dei Celtics, reduci da un’annata molto difficile e conclusasi con l’eliminazione per 4-1 al primo turno dei Playoff contro i Nets.

Ime Udoka, ex giocatore di Lakers, Knicks, Blazers e Spurs, campione NBA nel 2014, è stato assistente prima proprio a San Antonio e successivamente a Philadelphia e Brooklyn. Ora sarà alla sua prima esperienza da head coach.

Stevens was believed to value Udoka’s extensive experience as an assistant with Spurs, Sixers and Nets. Udoka had developed into a top head coaching candidate in this cycle, and seemed destined to get a job. He’s getting one with the Celtics that includes two young All-Stars.

