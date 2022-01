I Boston Celtics non confermeranno Joe Johnson né per la stagione né con un secondo decadale, a rivelarlo è stato coach Ime Udoka prima della gara contro Orlando. Il veterano, tornato in NBA dopo quasi 4 anni di assenza, ha giocato le ultime due settimane scarse in biancoverde a causa delle tante assenze per Covid-19. Ora però i giocatori che erano in quarantena stanno pian piano tornando a disposizione e Boston non ha quindi più bisogno di Iso Joe.

Udoka crede comunque che Johnson “abbia un futuro” in NBA. In totale il veterano ha giocato solo in una partita, per 1’57”, segnando 2 punti.

Joe Johnson will not get a second 10-day contract from the Celtics, per Coach Ime Udoka. More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq https://t.co/vHahhqtwAD — Marc Stein (@TheSteinLine) January 2, 2022