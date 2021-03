NBA – Boston Celtics, perso Drummond l’obiettivo diventa DeMarcus Cousins?

Nelle ultime partite Boston Celtics stanno giocando con Robert Williams come centro titolare dopo che alla trade deadline hanno ceduto Daniel Theis a Chicago per rimanere sotto la luxury tax. Una scelta che ha permesso alla franchigia di risparmiare soldi, ma l’ha lasciata con i soli Williams e Mo Wagner da 5.

Si pensava che i Celtics potessero firmare Andre Drummond, ma il giocatore ha alla fine scelto i rivali storici dei Los Angeles Lakers. Boston potrebbe allora virare decisa su DeMarcus Cousins, ormai free agent da oltre un mese dopo la separazione con i Rockets. Secondo Evan Massey, i biancoverdi considereranno Boogie nelle proprie scelte di mercato per rinforzare il frontcourt.

#Celtics expected to consider signing DeMarcus Cousins after missing out on Andre Drummond, source tells @HoopAnalysisNet. Would be solid front-court depth behind Robert Williams.

— Evan Massey (@massey_evan) March 28, 2021