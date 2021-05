Qualche giorno fa, Jaylen Brown era stato protagonista di uno scontro fortuito con Jayson Tatum nella gara contro Portland. Il giocatore dei Boston Celtics era uscito dal campo zoppicando e c’era chi temeva un infortunio alla gamba. L’infortunio c’è, non alla gamba ma al polso: i biancoverdi poco fa hanno annunciato che Brown ha riportato una lesione del legamento e dovrà operarsi. Per lui la stagione si è conclusa a poche partite dalla fine della RS.

#NEBHInjuryReport This past weekend Celtics forward Jaylen Brown was diagnosed with a torn scapholunate ligament in his left wrist. Brown is expected to have the torn ligament surgically repaired later this week, and will be out for the remainder of the 2020-21 season.

