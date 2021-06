I Boston Celtics sono in un periodo di transizione in NBA e una delle principali priorità del nuovo general manager, Brad Stevens, è mantenere il suo sano rapporto con i suoi fuoriclasse, Jayson Tatum e Jaylen Brown. Ma ovviamente anche avere un allenatore che guidi i due All-Star è imperativo. Brad Stevens, che ha sempre avuto una personalità riservata, ha detto che non gestirà il prossimo coach dei Celtics. Infatti, sapendo molto bene quanto sia difficile vincere nella NBA, Brad Stevens ha detto che non vede l’ora di perdere (tramite NBC Sports Boston).

“Non vedo l’ora che perdiamo per la prima volta in modo tale da entrare lì e mettergli un braccio intorno e dire: ‘ Ho perso una tonnellata di volte qui. Andiamo a prenderci un caffè, andiamo a prenderci una birra. Va bene. Fa parte di un lungo viaggio.’ Penso che non vedo l’ora di farlo, solo essere di supporto e restarne fuori dal punto di vista del coaching”.

Sarebbe stupido pensare che Brad Stevens voglia letteralmente perdere l’NBA, ma c’è sicuramente saggezza in quello che ha detto. Come si suol dire, le persone crescono di più nella sconfitta che nella vittoria. Tatum, Brown e il resto dei Celtics hanno subito consecutive battute d’arresto e Stevens è stato con loro in tutti quei momenti di sconforto.

LEGGI ANCHE: DeRozan dice di essere il più forte di tutti nell’uno contro uno