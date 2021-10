NBA – Bradley Beal e l’insistenza degli avversari per fargli lasciare Washington

Bradley Beal continua a essere un pezzo pregiato del mercato NBA. Finora non si sono concretizzate trade per portalo via dagli Washington Wizards ma il giocatore continua ad essere cercato da più parti.

Abboccamenti che sono davvero molto insistenti ed arrivano anche direttamente da giocatori avversari. Addirittura proprio durante le partite, come raccontato dallo stesso Beal: “Durante ogni gara o quasi c’è qualcuno che mi dice qualcosa a riguardo”.

A fine stagione Beal potrà lasciare gli Wizards oppure rifirmare per loro con un contratto di cinque anni a 242 milioni complessivi.

Fonte: Real GM