NBA – Bradley Beal fa autoironia sul suo incredibile doppio errore contro Boston

Nella notte Bradley Beal si è reso protagonista di una giocata molto inusuale, proprio allo scadere del primo tempo del match contro i Boston Celtics. Gara poi vinta 107-116 dai suoi Washington Wizards.

Beal, lanciato in contropiede in solitaria, ha sbagliato il lay up e poi anche il tiro sul suo rimbalzo. Alla fine è riuscito a segnare, al terzo tentativo, ma ormai il tempo era scaduto.

Una giornata che ovviamente finirà su Shaqtin’ a Fool, il contenitore di TNT nel quale Shaquille O’Neal raccoglie e commenta i momenti più divertenti.

Beal ne è consapevole e ha twittato a riguardo, dichiarandosi “pronto” per essere inserito e guadagnadosi il retweet di Shaqtin.

A DUB is a DUB! @shaqtin, I’m ready for my moment 😂😂😂 pic.twitter.com/xN3FysRsxq — Bradley Beal (@RealDealBeal23) October 28, 2021