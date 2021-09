Nel Media Day degli Washington Wizards di oggi, si è “scoperto” un altro No-Vax del panorama NBA, o forse due. Dopo Kyrie Irving, Jonathan Isaac (che comunque ha detto di non essere contro i vaccini, ma di aver scelto questa strada in questa occasione) e Andrew Wiggins, anche Bradley Beal ha ammesso di non volersi vaccinare, mentre Kyle Kuzma non ha voluto rispondere.

Beal non si è limitato a dire di non essere vaccinato, ma ha aggiunto una frase che ha fatto ancor più storcere il naso. Secondo la stella degli Wizards, “non si parlerebbe abbastanza degli effetti negativi del vaccino”, anche se come fatto notare dal giornalista Ben Rohrbach nessun collega ha perso partite a causa della dose, mentre ovviamente è accaduto per il virus. Inoltre Beal, che ha saltato le Olimpiadi di Tokyo proprio per questo motivo, ha dichiarato di “non essersi ammalato” di Covid, ma di avere semplicemente “perso l’olfatto”. La perdita di gusto e olfatto è, com’è risaputo, uno dei sintomi di Covid-19.

Bradley Beal on his bout with COVID-19, which cost him the Olympics: “I didn’t get sick at all. I lost my smell. That’s it.”

Beal adds that no one will talk about adverse reactions to the vaccine and how it impacts player health. No NBA player has missed time due to the vaccine.

