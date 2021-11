Bradley Beal è uno dei pochi giocatori NBA a non essersi vaccinato contro il Covid-19. È stato lui stesso a dichiararlo al Media Day di ottobre, con motivazioni non esattamente inattaccabili. Per quelle sue parole, Beal ha incassato il supporto di parecchi repubblicani, visto che negli USA la questione del vaccino è diventata quasi un topic politico. Tra di essi c’è stato Ted Cruz, uno dei repubblicani più conservatori, che su Twitter si è esplicitamente schierato al fianco di Beal, di Kyrie Irving, di Andrew Wiggins e di Jonathan Isaac, i più contrari al vaccino.

I stand with Kyrie Irving. I stand with Andrew Wiggins. I stand with Bradley Beal. I stand with Jonathan Isaac.#NBA#YourBodyYourChoice https://t.co/kn74nwjVRV — Ted Cruz (@tedcruz) September 29, 2021

Il tweet di Cruz è stato commentato, con qualche settimana di ritardo, da Beal in un’intervista al Washington Post. Il giocatore degli Wizards si è dissociato dalle parole del politico, mettendo in chiaro di non avere per niente le sue stesse idee politiche e di non apprezzarlo.

Non accostatemi a Ted Cruz, non era questo ciò che stavo cercando di comunicare. Non voglio fare da avvocato delle persone che non si vaccinano. Ted, non ti ho mai incontrato, non ti ho mai parlato e non supporto né te né tutto ciò che fai. È un po’ strano, per questo non mi piacciono i social media. Ted, sai piuttosto bene che non sono dalla tua parte. Non accumulerai punti se è questo ciò che stai cercando di fare.