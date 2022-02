È terminata anzitempo la stagione di Bradley Beal: la superstar degli Washington Wizards ha infatti deciso di operarsi al polso, una procedura che non gli consentirà di tornare in campo prima del prossimo anno. La guardia degli Wizards aveva fin qui disputato solo 40 partite su 53, con numeri non proprio esaltanti: 23.2 punti e 6.6 assist di media.

Washington attualmente è in corsa per un posto nei Playoff, anche se ha perso 8 delle ultime 10 partite e, anche vista l’assenza di Beal, potrebbe dover dire addio alle speranze di post-season. Da valutare poi la posizione della guardia, tre volte All Star, in estate: finora una cessione non è stata richiesta, ma non è da escludere.

Washington Wizards All-Star guard Bradley Beal plans to undergo season-ending surgery on his left wrist, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2022