Dopo Gara-1, nonostante la vittoria dei Golden State Warriors, continua a tenere banco la questione del Flagrant 2 a Draymond Green. La stella dei Dubs è stata espulsa nel secondo quarto per un fallo su Brandon Clarke. Alla fine i suoi compagni hanno avuto la meglio sui Grizzlies, ma la decisione potrebbe avere ripercussioni sui Playoff di Green. Da regolamento NBA, infatti, al quarto Flagrant nella postseason scatta una partita di squalifica. Ciò significa che in caso di un altro Flagrant 2 o di due Flagrant 1 Green sarà costretto a saltare una gara.

Al termine di Gara-1 comunque a Clarke, vittima del fallo di Green, è stato chiesto un parere sull’accaduto. Il lungo di Memphis, 12 punti e 9 rimbalzi, ha lanciato una frecciatina all’avversario e alla sua reputazione:

Non mi ha scioccato. È qualcosa che aveva già fatto in passato. È stato conosciuto per i suoi Flagrant lungo tutta la carriera. L’ho guardato in televisione per tutta la mia vita, non ero davvero sorpreso.

More BC: “He’s been known for Flagrant fouls in his career. I’ve watched him on TV my whole life it feels like, so I wasn’t really shocked.”

— Damichael Cole (@DamichaelC) May 1, 2022