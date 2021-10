NBA – Brooklyn Nets, anche James Harden commenta il caso Kyrie Irving

Si fa sempre più complicato il caso Kyrie Irving che rifiuta di vaccinarsi e per questo non può allenarsi né disputare le partite casalinghe dei Brooklyn Nets.

A riguardo qualche ora fa si è espresso Kevin Durant e ora anche l’altra stella dei Nets, James Harden, ha voluto commentare.

La sua assenza fa male alla squadra, vorrebbe avere un giocatore e leader come lui che lo scorso anno è stato così importante. Ha un talento rarissimo ed è uno dei motivo per cui sono venuto a Brooklyn ma non penso che stia deludendo la squadra. Sta portando avanti una battaglia in cui crede con il supporto della sua famiglia e anche noi siamo con lui. Spetterà alla dirigenza, a lui stesso e ai suoi familiari trovare una soluzione, sono certo che faranno la scelta migliore per tutti.

Parole di supporto, dunque, per il compagno che porta avanti la sua lotta al vaccino e non sembra volersi adeguare, anche a costo di non giocare per tutta la stagione.