Il numero di stelle NBA indisponibile a causa del Covid-19 continua a crescere. I Brooklyn Nets, che nei giorni scorsi per questo motivo avevano già perso temporaneamente James Harden, ora dovranno fare a meno anche di Kevin Durant. Il giocatore, autore di un’altra stagione da MVP, aveva avuto il Covid prima della “bolla” di Orlando ma ora sarebbe risultato nuovamente positivo.

Nets star Kevin Durant has entered the league’s Covid protocols. That’s eight Nets now. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 18, 2021

Diverso il caso di Kyrie Irving, che sarà presto reintegrato dai Nets. Il playmaker, per poter tornare in campo, dovrà registrare 5 tamponi negativi consecutivi per 5 giorni, fino ad allora dovrà rimanere in isolamento. Non sembra quindi che Irving, non vaccinato, sia stato contagiato al momento. Con KD e Irving, sono ora 9 i giocatori di Brooklyn nei protocolli.

Irving needs five consecutive days of negative tests to join the team at practice. Now, he’s the ninth Brooklyn player to enter into protocols. https://t.co/5sATQFhhF9 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 18, 2021