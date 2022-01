Ieri notte Kyrie Irving ha giocato la sua terza partita stagionale, rigorosamente in trasferta. È stata anche la peggiore prestazione del playmaker dei Brooklyn Nets, che contro Chicago ha segnato 9 punti nonostante una netta vittoria. Sebbene un escamotage per avere Irving full time, anche per le gare casalinghe, ci sia, è improbabile che i Nets lo mettano in pratica per questioni di immagine.

Secondo Adrian Wojnarowski, però, ci sarebbe “ottimismo” all’interno della franchigia sulle possibilità di avere a disposizione Irving full time in questa stagione, quindi per i Playoff. Ciò vorrebbe dire che il giocatore si è vaccinato. Se infatti la stella di Brooklyn continuasse a rifiutare di vaccinarsi, potrebbe disputare solo le gare in trasferta anche nella post-season.

Woj says there’s “real optimism within the organization” that Kyrie Irving will become a full-time player at some point this season. pic.twitter.com/xpAR42Bke6 — Anthony Puccio (@APOOCH) January 13, 2022