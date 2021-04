NBA – Brooklyn Nets con ben 7 assenze contro i New Orleans Pelicans

I Brooklyn Nets affronteranno la partita di domani notte contro i New Orleans Pelicans più che decimati. La squadra di Steve Nash poco fa ha annunciato ben 7 assenze per la gara in questione, in primis quelle di Kevin Durant e James Harden. KD rimane out per via di una contusione alla coscia subita ieri, mentre Harden per il solito problema muscolare che lo ha colpito ormai una settimana fa.

Ovviamente non ci sarà Spencer Dinwiddie, che si è rotto parzialmente il crociato a inizio stagione. Mancheranno poi anche Tyler Johnson, Chris Chiozza, Nicolas Claxton e Reggie Perry. Brooklyn è reduce da un KO arrivato sulla sirena contro i Miami Heat per mano di Bam Adebayo. I Nets sono 38-19 in stagione, al secondo posto ad Est.

The Nets say Kevin Durant and James Harden remain sidelined for Tuesday’s game against New Orleans: pic.twitter.com/1Tom8AwFGr — Marc Stein (@TheSteinLine) April 19, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.