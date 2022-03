I Brooklyn Nets stanno per riavere Kyrie Irving a disposizione a tempo pieno. Nonostante le ultime parole di Eric Adams, sindaco di New York, che aveva annunciato che “non ci sarebbero state eccezioni, nemmeno per gli atleti”, la superstar bianconera, non vaccinata contro il Covid-19, dovrebbe poter finalmente giocare le gare casalinghe a partire da domani. La città di New York porterà gli atleti non vaccinati delle squadre di casa al pari di quelli ospiti, che finora hanno sempre potuto giocare nell’area della Grande Mela. La prima partita casalinga per la quale Irving sarà a disposizione sarà quella di domenica contro Charlotte, come riportato da Shams Charania.

Il provvedimento non toccherà solo Irving, ma tutti i giocatori non vaccinati di New York Yankees e New York Mets nella MLB, la cui stagione partirà il 7 aprile. I Nets, salvo colpi di scena, avranno quindi Kyrie Irving a pieno regime in tempo per l’inizio dei Playoff, che partiranno tra qualche settimana. Finora il giocatore ha mantenuto 27.7 punti di media in 19 gare disputate ed è stato a marzo il miglior marcatore di tutta la Lega.

NYC Mayor Eric Adams will level the playing field for in-town athletes and performers to match the rule that allows unvaccinated individuals to perform in NYC, sources familiar with the situation tell @TheAthletic @Stadium. Now, NYC local athletes will have the same guidelines. https://t.co/Hsj5SRBclM — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2022

Kyrie Irving is eligible to make his home debut at Barclays Center on Sunday vs. the Charlotte Hornets, sources tell @TheAthletic @Stadium. New NYC exemption for in-town athletes and performers will be effective immediately beginning Thursday. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2022