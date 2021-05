NBA – Brooklyn Nets, James Harden rientra e domina: “Sono proprio forte in questo gioco”

James Harden torna in campo e trascina i Brooklyn Nets alla vittoria 116-128 sui San Antonio Spurs.

Per Il Barba 18 punti, 11 assist e 7 rimbalzi con 6/8 dal campo (3/4 da tre) in 26 minuti in uscita dalla panchina.

A fine gara Harden ha commentato scherzosamente la sua prestazione: “Non per vantarmi, ma in questo gioco sono veramente forte”.

