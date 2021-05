NBA – Brooklyn Nets, vicinissimo il rientro di James Harden

James Harden potrebbe finalmente tornare in campo. La stella dei Brooklyn Nets appare vicinissima al ritorno sul parquet.

Nei giorni scorsi lo stesso Barba aveva rassicurato riguardo le sue condizioni e adesso arrivano altri indizi. ESPN, infatti, parla di un possibile rientro di Harden per giovedì 13 Maggio, nella partita contro i San Antonio Spurs.

As @wojespn reported on SportsCenter, the earliest date that James Harden may return for the Nets is Wednesday against the Spurs — that isn’t a certainty, but Harden is getting close to returning.

— Malika Andrews (@malika_andrews) May 10, 2021