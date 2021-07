I Brooklyn Nets hanno avuto una stagione NBA 2020-2021 piuttosto deludente e parte del loro fallimento è stato a causa degli infortuni a giocatori chiave come Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden. Detto questo, ora stanno facendo del loro meglio per evitare che tali problemi si ripetano.

Secondo Brian Lewis del New York Post, i Brooklyn Nets sono alla ricerca di un Head of Performance Therapy. È importante notare che la suddetta posizione è una nuova creazione, probabilmente a causa della serie di infortuni che la squadra ha affrontato nella passata stagione. Con KD, Kyrie e James tutti sotto contratto fino al 2022-23, Brooklyn sembra puntare a massimizzare il loro pieno potenziale assicurandosi che rimangano in salute per tutta la stagione regolare e i playoff.

The #Nets are looking for a Head of Performance Therapy. And while much will be made of injuries to Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving and Spencer Dinwiddie, it’s a newly created position, as opposed to somebody being replaced/fired. #nba — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) July 14, 2021

Chissà se la scelta di prendere un Head of Performance Therapy permetterà ai Brooklyn Nets in NBA di non avere più infortuni per James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving. Sicuramente è una decisione curiosa perché questo tipo di lavoro è nuovo in NBA però potrebbe essere una svolta anche per altre franchigie, sempre se questo tentativo porterà ai frutti sperati dai tanti tifosi Nets.

LEGGI ANCHE: Clippers, Kawhi Leonard si è operato al legamento crociato