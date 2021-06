Non c’è proprio pace per Zach Collins, lungo dei Portland Trail Blazers che ha giocato solo 11 partite nelle ultime due stagioni. Collins nell’anno appena concluso non ha mai messo piede in campo a causa di una frattura al piede sinistro subita lo scorso dicembre e quest’estate sarà free agent. Il suo futuro però è stato compromesso ancor di più da un’altra frattura allo stesso piede che lo metterà KO per altri mesi.

Portland Trail Blazers‘ Zach Collins has re-fractured his foot, sources tell @TheAthletic @Stadium. Collins will be a free agent this offseason. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2021

Non è quindi sicuro che Collins riesca a trovare un contratto in estate data la sua cartella clinica. Un vero peccato visto che nei primi due anni in NBA il giocatore sembrava poter diventare parte importante delle rotazioni dei Blazers. Nelle uniche 11 partite disputate nella stagione 2019-20, Collins aveva mantenuto 7.0 punti e 6.3 rimbalzi di media.