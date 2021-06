NBA – Cambiamenti nella proprietà dei Los Angeles Lakers

Importante cambio nella proprietà dei Los Angeles Lakers. Le quote di maggioranza restano saldamente nelle mani della famiglia di Jeanie Buss ma ci saranno cambiamenti importanti per quanto riguarda i soci minoritari.

Philip Anschutz, miliardario che controlla una serie di club, eventi e location legati allo sport, ha deciso di vendere la sua quota, come rirportato in anteprima da SportRico.

EXCLUSIVE: Billionaire Philip Anschutz, founder of sports and entertainment giant AEG, has reached an agreement to sell his stake in the Los Angeles @Lakers pic.twitter.com/sQukDB2Lfy

— Sportico (@Sportico) June 26, 2021