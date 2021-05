Gli Indiana Pacers sono stati colpiti da una terribile notizia poche ore prima della partita contro gli Charlotte Hornets. Con gli infortuni che circondano già la squadra, è stato annunciato che Caris LeVert sarà fuori dalla partita di questa notte degli Indiana Pacers contro gli Charlotte Hornets a causa dei protocolli di salute e sicurezza dell’NBA, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic.

Inoltre, se gli Indiana Pacers trovassero un modo per uscire dal torneo di play-in e assicurarsi un posto nei playoff della Eastern Conference, LeVert salterebbe più partite con una tempistica prevista di 10-14 giorni.

LeVert will miss tonight’s game, and if Indiana advances in Play-In Tournament, he is expected to be sidelined for multiple games, sources said. Significant loss to Indiana’s lineup. https://t.co/B6RJaz1ylH

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 18, 2021