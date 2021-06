È Carmelo Anthony il vincitore del primo Kareem-Abdul Jabbar Social Justice Champion Award, premio dedicato alla leggenda dei Lakers che viene assegnato al giocatore che più incarna valori come l’inclusività, il rispetto e l’uguaglienza.

The inaugural winner of the Kareem Abdul-Jabbar #SocialJusticeChampion Award is… @carmeloanthony of the @trailblazers! #ThatsGame pic.twitter.com/v5Y92JQTHB

