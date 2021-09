NBA – Carmelo Anthony: “I giocatori scelgono le squadre, LeBron e i Lakers mi hanno convinto subito”

Carmelo Anthony ai Los Angeles Lakers rappresenta una delle novità più interessanti della stagione NBA alle porte.

‘Melo si è unito al suo grande amico LeBron James con l’obiettivo dichiarato di vincere il titolo. Nel frattempo però ha presentato il suo libro anche con un’intervista al New Yorker, nella quale ha toccato diversi temi interessanti.

I giocatori scelgono il loro destino, decidono dove andare a giocare. Io non ho mai chiesto di andare via da Denver, ho parlato con la dirigenza che mi ha illustrato un progetto non vincente, basato sui giovani. Allora ho detto: “Adesso mi scelgo io la destinazione.

Finalmente posso giocare insieme a LeBron, ne parliamo da sempre ma le condizioni non c’erano mai state. Ne abbiamo dovuto parlare pochissimo, ho capto subito che era il momento giusto sia per me che per lui. Abbiamo parlato un po’ della squadra, mi ha spiegato che ci sono tutte le condizioni per provare a vincere e non serviva altro per convincermi. Abbiamo l’opportunità di fare qualcosa di grande insieme.