Serata storica per Carmelo Anthony contro gli Atlanta Hawks. Con un canestro nel secondo quarto, il veterano dei Portland Trail Blazers ha superato Elvin Hayes, posizionandosi al decimo posto della classifica marcatori All-Time della NBA. Tra pochi giorni ‘Melo potrebbe guadagnare un’altra posizione visto che Moses Malone, nono, dista meno di 100 punti con 7 partite ancora da giocare nella stagione 2020-21.

Carmelo Anthony è l’unico giocatore in attività della Top 10 oltre a LeBron James, l’unico in assoluto a non aver mai vinto un titolo NBA o un MVP.

Congrats to @carmeloanthony of the @trailblazers for moving up to 10th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/QhkseJruHe

— NBA (@NBA) May 4, 2021