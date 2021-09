Carmelo Anthony si appresta ad iniziare la sua prima stagione ai Los Angeles Lakers, che sarà anche la prima al fianco dell’amico LeBron James. ‘Melo in estate ha lasciato i Portland Trail Blazers dopo un anno e mezzo, firmando un annuale al minimo salariale con i giallo-viola. In seguito ad oltre un anno fuori dalla NBA, Portland era stata l’unica a dare una chance di redenzione ad Anthony, che ha ripagato la franchigia con ottime prestazioni e la disponibilità a sacrificarsi.

Sebbene il rapporto con i Blazers, e in particolare con Damian Lillard e CJ McCollum, sia ottimo, Carmelo Anthony non ha nascosto un po’ di amarezza per come le cose sono andate in free agency, parlando con Chris Haynes di Yahoo!Sports.

Onestamente stavo aspettando di vedere cosa facesse Portland. Parlavo con Dame, con CJ, mi chiedevo se mi avrebbero cambiato, se fossero interessati a me. Non avevo sentito nulla riguardo il fatto che volessero confermarmi, né che volessero lasciarmi andare. C’è stato il cambio di allenatore… Insomma sono successe tante cose che non erano perfettamente chiare. Non sono tornati da me come mi aspettavo facessero. Non c’è fedeltà nello sport e so che le cose stanno così, io però mi sentivo fedele a Portland. Non volevo lasciare Dame e CJ, ma so che questo gioco è un business.

Col passaggio da Terry Stotts a Chauncey Billups, compagno di ‘Melo ai tempi di Denver, evidentemente Anthony non rientrava più nei piani della franchigia.

Lakers star @CarmeloAnthony joins Posted Up w/C. Haynes Pod to discuss his memoir “Where Tomorrows Aren’t Promised,” joining LAL, advice to Damian Lillard, reveals 3 teams he considered & why he tried waiting on Portland. 🎧: https://t.co/u5WagNiEcB 🎥: https://t.co/czbHDDd5RC pic.twitter.com/r2QEA6RCau — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 14, 2021

LEGGI ANCHE:

Carmelo Anthony: “I giocatori scelgono le squadre, LeBron e i Lakers mi hanno convinto subito”