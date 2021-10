NBA – Carmelo Anthony trascina i Lakers alla vittoria e sale nella classifica marcatori all time

Serata da incorniciare per Carmelo Anthony. Il veterano ha trascinato i Los Angeles Lakers alla vittoria sui Memphis Grizzlies con 28 punti in 28 minuti.

Prima vittoria stagionale per i gialloviola (121-117) e prestazione incredibile per Anthony in uscita dalla panchina. Per lui 6/8 da tre e un complessivo 10/15 dal campo con un +/- di +19, il più alto della squadra insieme a Malik Monk.

Una prova che è valsa a Anthony il sorpasso a Moses Malone nella classifica marcatori all-time. Adesso ‘Melo è il nono realizzatore nella storia della NBA con 28596 punti all’attivo e ha messo nel mirino Shaquille O’Neal, distante al momento più di 1000 punti.

Congratulations to @carmeloanthony of the @Lakers for moving into 9th all-time on the NBA’s regular season scoring list! pic.twitter.com/S0qrAXuqzJ — NBA (@NBA) October 25, 2021

Foto: sfgate.com