Pochi giorni fa le condizioni di Cedric Ceballos avevano preoccupato molto tutto il mondo NBA. L’ex giocatore di Suns, Lakers e Mavericks aveva contratto il Covid-19 e stava lottando per la sua vita in terapia intensiva. Ceballos aveva condiviso sui social un messaggio chiedendo di pregare per lui, insieme ad una sua foto intubato con i respiratori.

Poco fa Ceballos ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni. L’uomo, 52 anni, è guarito dal Covid ma non è ancora fuori pericolo e rimane in terapia intensiva per le difficoltà respiratorie. Il peggio sembra comunque passato, l’ex giocatore non è più isolamento ma la strada per riprendersi completamente è ancora lunga. Ceballos, All Star nel 1995, ha chiesto agli amici di non telefonargli, in quanto parlare al telefono sarebbe per lui molto faticoso.

Hello family and friends, giving a UPDATE on my health situation….. I am COVID-19 free, thank you so very much for your prayers and well wishes to help me with that. I still CAN NOT breathe, walk or function on my own yet………▶️ pic.twitter.com/PoH9cG81Hx — Cedric Ceballos (@cedceballos) September 13, 2021

…….▶️ so PLEASE no phone calls, it’s to much work and hard to understand me). I am out of isolation, due to not having covid, but still in ICU, I will still fight and I ask for uplifting on your end…….▶️ — Cedric Ceballos (@cedceballos) September 13, 2021