La NBA in questi giorni sta offrendo tanti romantici “ritorni” a causa delle defezione dovute al Covid-19 che costringono le squadre a firmare di continuo nuovi giocatori. Il più romantico di tutti è forse ora la firma di Mario Charlmers con i Miami Heat, squadra nella quale ha militato per quasi tutta la carriera. Di recente Chalmers, 35 anni, aveva firmato in G-League con i Grand Rapids Gold.

Il playmaker ora tornerà con un decadale agli Heat, in piena emergenza: ieri notte la partita contro San Antonio è stata rinviata per le troppe assenze. Chalmers ha giocato a Miami dal 2008 al 2015, vincendo due titoli nel 2012 e nel 2013. Nel 2019 aveva anche giocato qualche partita alla Virtus Bologna, nella passata stagione era stato all’Aris Salonicco mentre in estate aveva giocato la BIG3.

The Miami Heat are signing guard Mario Chalmers to a 10-day contract, agent Jerry Dianis tells @TheAthletic @Stadium. Chalmers won two NBA championships with the Heat. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2021