Chandler Parsons nella propria carriera ha messo in tasca ben più milioni di quanti meritasse con le sue prestazioni sul campo. Colpa di una serie di infortuni che ne hanno stroncato la crescita dopo quanto di buono fatto vedere agli Houston Rockets tra il 2012 e il 2014. Ora Parsons ha annunciato il proprio ritiro a soli 33 anni, non gioca dal 2019 (quando disputò solo 5 partite stagionali con Atlanta). In generale, dal 2016 ad oggi, ha giocato un totale di 100 partite.

La scelta di dire ufficialmente addio alla pallacanestro è maturata dopo aver ricevuto “una somma cospicua” come risarcimento di un incidente d’auto avvenuto nel 2020 che ha sostanzialmente messo fine alla claudicante carriera di Parsons. Il giocatore chiude la sua carriera con 12.7 punti di media, 4 stagioni in doppia cifra su 9 e un totale di quasi 127 milioni di dollari guadagnati complessivamente. Da molti il massimo salariale ricevuto dai Grizzlies è considerato il peggior contratto di sempre in NBA, in rapporto al rendimento.

