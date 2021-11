Qualche anno fa, quando Luka Doncic era appena arrivato in NBA, Charles Barkley era stato uno dei suoi maggiori critici. Fa quindi sorridere pensare che ora Sir Charles usi proprio lo sloveno per sminuire ciò che Tyler Herro sta facendo in questo inizio di stagione. Prima dell’inizio della RS, la guardia dei Miami Heat, al suo terzo anno in NBA, aveva infatti dichiarato di sentirsi allo stesso livello di Doncic e di Trae Young. Questi due sono i nomi più altisonanti della classe Draft 2019, la stessa di Herro.

Ebbene, Barkley non è per nulla d’accordo con Herro e lo ha sottolineato durante l’ultimo episodio di Inside The NBA, nel quale ha anche criticato la forma fisica di Zion Williamson.

Sono un grande fan di Tyler Herro, ma anche se ha le stesse statistiche di questi ragazzi [Doncic e Young, ndr], loro devono guidare una squadra ogni sera. Inoltre Herro gioca contro le panchine avversarie. Quando esci dalla panchina, giochi contro i backup. Non voglio mancare di rispetto, Herro è un bel giocatore, ma quando sei il leader di una squadra la pressione è alta. A lui dicono: “Ehi, Tyler! Alzati dalla panchina, tira quante volte vuoi. Tanto stai giocando contro gli scarsi della second unit”.

Nelle prime partite della stagione, Tyler Herro sta mantenendo 22.4 punti di media, 157 totali, 40 in più del secondo miglior marcatore NBA che esce dalla panchina.