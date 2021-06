Nelle scorse ore sono “saltate” due panchine in NBA: quella di Terry Stotts a Portland e quella di Steve Clifford a Orlando. In entrambi i casi si è trattato di risoluzione consensuale, un termine che secondo Charles Barkley verrebbe utilizzato solo per gli allenatori caucasici, sottolineando quindi il razzismo che ci sarebbe nei confronti dei coach neri. L’opinionista della TNT crew ha sostenuto il proprio punto di vista durante la trasmissione in occasione di Gara-1 tra Nets e Bucks.

Mentre il collega Ernie Johnson riportava la notizia delle separazioni tra le due franchigie e i rispettivi coach, Charles Barkley ha commentato:

America, questo vuol dire che erano bianchi. I nostri fratelli li licenziano, non risolvono consensualmente il contratto.

Una frase che rientra in quell’alone di polemiche che sorgono in occasione di alcuni esoneri di allenatori di colore. Secondo Barkley quindi le franchigie utilizzerebbero modi più gentili per separarsi da un allenatore bianco rispetto ad un nero.

Barkley: “America, that means they were white. They fire brothers, they don’t part ways” pic.twitter.com/R7rzd5XyFh — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) June 5, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.