Charles Oakley ha sempre avuto un carattere particolare. Aggressivo e vulcanico in campo da giocatore, poco è cambiato negli anni dopo il ritiro: una personalità che lo ha portato anche più volte allo scontro (anche fisico) con il proprietario dei Knicks, James Dolan. Nelle scorse ore Oakley ha parlato, a modo suo, di Zion Williamson, che con i New Orleans Pelicans in questa stagione sta scalando parecchie classifiche.

L’ex lungo di Bulls e Knicks però non è impressionato da ciò che sta facendo Williamson:

Zion non sta facendo niente di speciale. Mette la palla a terra, gli avversari non fanno più gli scivolamenti. Si avvicinano e poi si guardano alle spalle dicendo: “Oh, pensavo venissero in aiuto”. Non c’è nessun aiuto. Stategli davanti per 2-3 palleggi e vedrete che magari l’aiuto arriva.

Charles Oakley to SiriusXM: “(Zion) ain’t doing nothing special. He’s just putting the ball down, guys they don’t slide no more. They reach in and then look behind like, ‘Oh, I thought I had help.’ There ain’t no help. Keep him in front for 2-3 dribbles, you might have help.” — Diamond Leung (@diamond83) April 26, 2021

Ma Oakley non si è fermato qui, da leggenda di New York ha incoronato un giocatore che secondo lui sarebbe migliore di Zion Williamson:

Penso che Julius Randle sia una versione migliore di Zion Williamson. Può fare più cose. Come dissi un anno fa, i Knicks non avevano una superstar. Ora ce l’hanno.

Charles Oakley to SiriusXM on Julius Randle: “I think he’s a better version of Zion Williamson to me. Because he can do more. Zion Williamson. … I said last year, (the Knicks) didn’t have a superstar. And now they got a superstar.” — Diamond Leung (@diamond83) April 26, 2021

