NBA – Charlotte Hornets, Miles Bridges non ci gira intorno: “Indiana ci ha rotto il c***”

Sconfitta pesante per gli Charlotte Hornets nella gara di play-in contro gli Indiana Pacers.

La franchigia di Michael Jordan è stata battuta 144-117 dai Pacers e ha concluso così la propria stagione. Indiana, invece, affronterà Washington per cercare di raggiungere i playoff da ottava.

Se in casa Pacers c’è soddisfazione, dall’altra parte domina una comprensibile delusione. Se ne è fatto portavoce Miles Bridge: “Oggi ci hanno rotto il c*** – ha dichiarato senza troppi fronzoli nel post partita -, c’è poco da aggiungere. Loro hanno giocato come una squadra che vuole fare i playoff, noi no”.

Miles Bridges, truth-teller: “We got our ass whipped today. Nothing else to it…They played like they wanted to be in the playoffs and we didn’t.”

— Rick Bonnell (@rick_bonnell) May 19, 2021