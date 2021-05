NBA – Che fine hanno fatto gli assist di Nikola Jokic?

Negli ultimi anni Nikola Jokic ha sorpreso tutti con le sue abilità di passatore. Doti decisamente inusuali per un lungo, grazie alle quali il serbo è diventato uno dei migliori assist-man della NBA.

Questa indole, però, sembra essersi smarrita nella serie playoff fra i suoi Denver Nuggets e i Portland Trail Blazers. La franchigia del Colorado è partita con due vittorie ma gli avversari hanno pareggiato, nonostante un disastroso Lillard in gara 4. Il risultato finale (115-95) e la prestazione hanno fatto infuriare coach Malone.

Quello che stona particolarmente è il dato degli assist di Jokic. Per il serbo un solo passaggio vincente, cosa già accaduta in questa serie. Finora nell’arco delle quattro partite gli assist sono solamente 12, vale a dire 3 di media. Jokic non ne distribuiva così pochi in quattro gare da tre anni. Dati che fanno capire che c’è qualcosa che non sta andando per il verso giusto, forse anche per la difesa di Jusuf Nurkic.

Fonte: Sky Sport

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.