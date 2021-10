Con la vittoria di ieri notte sui Toronto Raptors, i Chicago Bulls sono saliti 4-0 in questo inizio di stagione regolare. La squadra allenata da Billy Donovan è prima in classifica ad Est, unica imbattuta della Conference e in compagnia solo di Warriors e Jazz tra le compagini ancora a zero sconfitte.

Merito di coach Donovan ma anche del quartetto LaVine-Vucevic-Lonzo-DeRozan. LaVine e DeRozan sono ben oltre i 20 punti di media, Vucevic sta mantenendo circa 14 punti e 11 rimbalzi a partita, mentre Ball sta mettendo in mostra un’ottima difesa producendo anche 5.8 rimbalzi e 5.0 assist. La partenza 4-0 è la migliore della franchigia dalla stagione regolare 1996-97, quando a Chicago c’era ancora Michael Jordan. Fu il penultimo anno di MJ ai Bulls, quello del titolo intermedio nel secondo Three-peat. I tifosi si augurano che l’epilogo di questa stagione possa essere almeno simile a quello di allora.

The Bulls are 4-0 for the first time since 1996. pic.twitter.com/ybnaINPHwb — StatMuse (@statmuse) October 26, 2021