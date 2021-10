È durata appena 5 partite la stagione regolare di Patrick Williams, sophomore dei Chicago Bulls. Il positivo avvio della squadra, attualmente sul 4-1, è stato infatti parzialmente rovinato dalla notizia dell’infortunio al polso di Williams che lo metterà KO per tutto l’anno.

Durante la partita di ieri notte contro i Knicks, Williams, quarta chiamata assoluta al Draft 2020, è ricaduto male sul polso, dislocandoselo. In queste prime partite Patrick Williams stava mantenendo 6.6 punti di media, partendo sempre in quintetto.

Williams, the fourth pick in the 2020 NBA Draft, showed terrific progress in summer league. He landed on his wrist on a drive to the rim after getting caught up in the air by New York’s Mitchell Robinson on Thursday night.

