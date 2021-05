NBA – Chicago Bulls, porte girevoli sul mercato: Lauri Markkanen può dire addio

Annata sotto le aspettative per i Chicago Bulls che hanno mancato l’accesso alla post season.

I Bulls non sono mai riusciti a trovare continuità anche a causa degli infortuni di Zach LaVine. Fra i più altalenanti c’è stato Lauri Markkanen che a breve diventerà restricted free agent.

Il finlandese qualche mese fa ha rifiutato l’estensione proposta da Chicago e ora è intenzionato ad ascoltare le offerte che arriveranno. Proposte che comunque i Bulls potranno pareggiare, trattenendo il giocatore.

A rivelare le proprie intenzioni è stato lo stesso Markkanen ai microfoni di NBC Sports.

Ho messo messo la squadra al primo posto ma penso che sia arrivato il momento di vedere cosa offre il mercato. Ho ancora tempo davanti a me ma voglio cogliere ogni opportunità, penso di poter essere importante in ogni squadra. Sono contento della mia stagione a livello personale anche se abbiamo mancato la post season. Penso di aver iniziato bene l’annata, poi il Covid e l’infortunio alla spalla mi hanno creato dei problemi, la squadra ha cambiato fisionomia e anche io mi sono dovuto adattare. Comunque non rimpiango di aver rifiutato l’estensione, credo in me stesso e in quello che potrò fare nei prossimi anni.

Chi, invece, resterà a Chicago è Al-Farouq Aminu che eserciterà la player option da 10 milioni. Arrivato nella trade che ha portato anche Nikola Vucevic, il nigeriano ha giocato solamente sei partite con i Bulls. Dopo un’annata del genere per lui sarebbe impossibile trovare un contratto migliore.

Chicago Bulls forward Al-Farouq Aminu plans to exercise the $10.2M player option on his contract for next season, sources tell ESPN. Aminu will return to the Bulls in 2021-2022 after arriving with Nikola Vucevic in the deadline deal with Orlando.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 18, 2021