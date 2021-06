Fortunatamente, dopo il brutto infortunio subito da Giannis Antetokounmpo in Gara-4 contro Atlanta, sono state escluse lesioni ai legamenti. Il greco probabilmente non giocherà Gara-5 (è doubtful, quindi al 75% sarà out) ed il suo status è in forte dubbio per il resto della serie contro gli Hawks, al momento sul 2-2. Intervenuto su ESPN, Chris Bosh non ha dato notizie confortanti ai tifosi dei Bucks sul possibile ritorno di Giannis Antetokounmpo.

L’ex lungo di Raptors e Heat subì un infortunio simile a quello di Giannis, ovvero una iperestensione del ginocchio. “Non voglio essere pessimista, ma non penso che riuscirà a rientrare in questa stagione. Queste cose sono lunghe da superare, di rimangono lividi ossei e altre scorie. Parlo per esperienza” ha dichiarato Bosh. Basandosi esclusivamente sul parere dell’ex giocatore, che ovviamente non è un medico, Antetokounmpo non riuscirebbe a rientrare nemmeno per le eventuali Finals.

Chris Bosh has had the same injury that Giannis suffered last night, and he says don’t expect to see the Greek Freak back for the rest of the playoffs: pic.twitter.com/kwp4XA5Sa0 — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) June 30, 2021