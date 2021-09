Prima di entrare a far parte delle leggende del basket a Springfield, Chris Bosh ha riflettuto sulla sua carriera NBA stellare con i Miami Heat in un tweet emozionante.

“Fantastici canestri. Enormi stoppate. Grandi vittorie. Abbiamo appeso striscioni e portato a casa titoli per la città di Miami. Nel cammino, ho incontrato fratelli per la vita” .

Big shots. Big blocks. Big wins. We hung banners and took home titles for the city of Miami.

In the process, I made brothers for life. #BoshHoF #21HoopClass pic.twitter.com/BgfItOwrP2

— Chris Bosh (@chrisbosh) September 6, 2021