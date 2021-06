I Phoenix Suns continuano a fare molto rumore nel loro travolgente ritorno nei playoff NBA. Ma mercoledì sera contro i Denver Nuggets, il rumore era vero, non solo metaforico.

La folla dei Suns era impazzita in gara-2, dando a Chris Paul e compagni benzina extra per prendere il comando di 2-0 contro i Denver Nuggets. In effetti, è diventato così forte all’interno della Phoenix Suns Arena in NBA che Chris Paul è stato distratto dagli applausi dannosi per il timpano. L’allenatore dei Suns, Monty Williams, ha dovuto urlare a Paul di tornare nel gruppo durante un timeout perché non se n’era accorto.

Chris Paul ha detto di essersi così distratto a causa del rumore dei tifosi e poi Monty Williams, coach NBA, ha dovuto urlargli di venire a colloquio con il gruppo.

Chris Paul said he got so distracted by how loud the crowd was that he covered his ears for a second and then Monty had to tell him to get back in the huddle.

"It got a little loud, then it got really loud, then it got crazy."

— Kellan Olson (@KellanOlson) June 10, 2021