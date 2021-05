Dopo un canestro decisivo per chiudere la partita negli ultimi possessi di Gara-4, Chris Paul è tornato in difesa urlando “I’m back!”. Gara-4 è stata forse stata la prima vera partita che CP3 ha giocato “da CP3” in questa serie contro i Lakers. Il veterano ha giocato 32′ (solo in Gara-1 ne aveva giocati di più) ed è andato in doppia cifra per la prima volta dall’inizio della serie, con 18 punti ai quali ha aggiunto 9 assist.

Le condizioni fisiche di Paul sembrano quindi molto migliorate rispetto alle precedenti uscite, quando un problema alla spalla ne aveva compromesso il rendimento. Lo stesso coach Monty Williams, dopo Gara-2, aveva dichiarato di aver deciso di togliere CP3 dalla partita perché lo vedeva troppo dolorante. Secondo quanto detto da Paul dopo Gara-4, coach Williams avrebbe voluto non farlo giocare ieri notte proprio per timore di un peggioramento netto. Sarebbe stato lo stesso giocatore dei Suns ad insistere per scendere in campo, a posteriori con ottime ragioni.

“Il coach mi ha detto che mi avrebbe tenuto fuori… Gli ho risposto: ‘Cavolo, no!'” ha dichiarato Chris Paul durante l’intervista post-partita a bordocampo.

“[Coach] told me he was gonna sit me. … I told him hell nah.” —CP3 wasn’t going to miss a pivotal Game 4 (via @Rachel__Nichols ) pic.twitter.com/8OrJ4sr2dV — ESPN (@espn) May 30, 2021

